Этот фильм с Абдуловым даже лучше сериала «Слово пацана»: мало кто видел, а зря

Одно фото все расставило по местам: вот на кого на самом деле похож сын Стоцкой

Любили больше комедий Гайдая и Рязанова: эти фильмы советских времен давно забыли

Даже имя не как у всех: 13-летняя дочь становится копией эпатажного Джигурды

Банщикова из «Ищейки» раскрыла горькую правду о муже, которого она увела из другой семьи

Эти унизительные имена исчезли в России благодаря Петру I: им на замену придумали отчества

Этот патриотичный фильм Гайдай никогда не вспоминал: стыдился его до конца своих дней

После ухода Добронравова не нуждается: вот какую пенсию получает Пахмутова

Эта школьная учительница выглядела глубокой старушкой: стилисты сотворили чудо

В фильме «Весна на Заречной улице» обвели вокруг пальца весь СССР: присмотритесь к этому кадру

Работа мечты: вот на что Федор Двинятин променял съемки в «Что? Где? Когда?»