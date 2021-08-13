Люди просто ничего не делают. Успех в Японии, 2021

С момента окончания их пиратской радиостанции жизнь парней Карапт ФМ была спокойной, но все скоро изменится. До них доходит новость, что одна из их песен была использована на популярном игровом шоу в Японии. Они сделали это. Их музыка достигает сотен тысяч людей. Наконец-то пришло время для них насладиться славой и богатством, которые они всегда знали, что заслужили. Чабудди Джи взволнованно возвращается к своей управленческой роли, поскольку Гринда, Битс, Стивс и Приманка начинают свой путь к международной славе - Но действительно ли Япония готова к Карапт ФМ?
|18 августа 2021
|Великобритания
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|13 августа 2021
|Ирландия
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