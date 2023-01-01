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Люди просто ничего не делают. Успех в Японии Люди просто ничего не делают. Успех в Японии
Киноафиша Фильмы Люди просто ничего не делают. Успех в Японии
People Just Do Nothing: Big in Japan

Люди просто ничего не делают. Успех в Японии, 2021

2021 / Япония / Великобритания / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

С момента окончания их пиратской радиостанции жизнь парней Карапт ФМ была спокойной, но все скоро изменится. До них доходит новость, что одна из их песен была использована на популярном игровом шоу в Японии. Они сделали это. Их музыка достигает сотен тысяч людей. Наконец-то пришло время для них насладиться славой и богатством, которые они всегда знали, что заслужили. Чабудди Джи взволнованно возвращается к своей управленческой роли, поскольку Гринда, Битс, Стивс и Приманка начинают свой путь к международной славе - Но действительно ли Япония готова к Карапт ФМ?

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2021
Возраст 16+
Режиссер
Jack Clough
В ролях
Аллан Мустафа
Хьюго Чегвин
Стив Стэмп
Азим Чодри
Азим Чодри
Лили Брейзиер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Люди просто ничего не делают. Успех в Японии 2 постера
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Люди просто ничего не делают. Успех в Японии
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