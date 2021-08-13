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Постер фильма Люди просто ничего не делают. Успех в Японии
6.8
Киноафиша Фильмы Люди просто ничего не делают. Успех в Японии
6.8

Люди просто ничего не делают. Успех в Японии

, 2021
People Just Do Nothing: Big in Japan
Япония, Великобритания, США / комедия, музыка / 18+
Постер фильма Люди просто ничего не делают. Успех в Японии
6.8

О фильме

С момента окончания их пиратской радиостанции жизнь парней Карапт ФМ была спокойной, но все скоро изменится. До них доходит новость, что одна из их песен была использована на популярном игровом шоу в Японии. Они сделали это. Их музыка достигает сотен тысяч людей. Наконец-то пришло время для них насладиться славой и богатством, которые они всегда знали, что заслужили. Чабудди Джи взволнованно возвращается к своей управленческой роли, поскольку Гринда, Битс, Стивс и Приманка начинают свой путь к международной славе - Но действительно ли Япония готова к Карапт ФМ?

В ролях

Аллан Мустафа
MC Grindah
Хьюго Чегвин
DJ Beats
Стив Стэмп
Steves
Азим Чодри
Азим Чодри
Chabuddy G
Лили Брейзиер
Miche
Daniel Sylvester Woolford
Decoy
Marvin Jay Alvarez
Fantasy
Джордж Кейвуд
Craig
Olivia Jasmine Edwards
Angel Zografos
Рут Братт
Roche
Режиссер Jack Clough
Сценарист Лили Брейзиер, Азим Чодри, Аллан Мустафа, Стив Стэмп
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония / Великобритания / США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 13 августа 2021
Дата выхода
18 августа 2021 Великобритания 15
13 августа 2021 Ирландия 15
MPAA R
Сборы в мире $3 226 473
Производство BBC Film, Roughcut Films (PJDN), Twenty First City
Другие названия
People Just Do Nothing: Big in Japan, Big in Japan, 人々はただ何もしない: 日本で大きい

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 31 января 2023

Отзывы о фильме

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