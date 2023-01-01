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Искусственный интеллект. Смертельный сбой Искусственный интеллект. Смертельный сбой
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Искусственный интеллект. Смертельный сбой, 2022

2022 / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

Писательница Клэр Риверс страдает от затянувшегося творческого кризиса и в попытке вернуть вдохновение соглашается запереть себя в инновационном ретрите, оснащенном искусственным интеллектом. Но когда там происходит системный сбой, девушка оказывается буквально запертой в уединенной хижине и без связи с внешним миром. Время уходит, припасы заканчиваются, а «умный дом» становится все более нестабильным. Теперь Клэр надо преодолеть свои страхи и найти способ перехитрить искусственный интеллект, чтобы выбраться из этого убежища живой.

5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2022
Возраст 16+
Режиссер
Натали Кеннеди
В ролях
Рэйчел Шелли
Хейда Рид
Хейда Рид
Уэйн Брэди
Башкер Патель
Ребекка-Клер Эванс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Искусственный интеллект. Смертельный сбой 2 постера
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Искусственный интеллект. Смертельный сбой смотреть онлайн

Искусственный интеллект. Смертельный сбой
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Кадры из фильма Все кадры
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