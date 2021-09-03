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Постер фильма Искусственный интеллект. Смертельный сбой
4.9
Киноафиша Фильмы Искусственный интеллект. Смертельный сбой
4.9

Искусственный интеллект. Смертельный сбой

, 2022
Blank
Великобритания / драма, фантастика, триллер / 18+
Постер фильма Искусственный интеллект. Смертельный сбой
4.9

О фильме

Писательница Клэр Риверс страдает от затянувшегося творческого кризиса и в попытке вернуть вдохновение соглашается запереть себя в инновационном ретрите, оснащенном искусственным интеллектом. Но когда там происходит системный сбой, девушка оказывается буквально запертой в уединенной хижине и без связи с внешним миром. Время уходит, припасы заканчиваются, а «умный дом» становится все более нестабильным. Теперь Клэр надо преодолеть свои страхи и найти способ перехитрить искусственный интеллект, чтобы выбраться из этого убежища живой.

В ролях

Рэйчел Шелли
Рэйчел Шелли
Claire Rivers
Хейда Рид
Хейда Рид
Rita
Уэйн Брэди
Henry
Башкер Патель
Dr. Varma
Ребекка-Клер Эванс
Helen Rivers
Энни Кассель
Young Claire
Claire Fox
Kate
Martin Howard
Postman
Kel Allen
News Anchor
Tamsin Jeffrey
Claire's Agent
Режиссер Natalie Kennedy
Сценарист Stephen Herman
Композитор Архинн Деси
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 23 сентября 2022
Премьера в мире 3 сентября 2021
Производство Kenmor Films, Templeheart Films, Caged Film
Другие названия
Blank, Android A.I. - Künstliche Intelligenz, die tödlich ist, Bloqueio Criativo, Boşluk, Sztuczna inwencja, Искусственный интеллект. Смертельный сбой, Искусственный интеллект: Смертельный сбой

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
4.7 IMDb
Обновлено 9 июля 2025

Цитаты

Claire Rivers [после того, как рассказала Рите о своих суицидальных мыслях] Всё равно, это уже не имеет значения. Больше никаких границ значит
[долгая пауза]
Claire Rivers больше никакого будущего. А значит, ничего плохого не может случиться. Верно?

Отзывы о фильме

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