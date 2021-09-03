Искусственный интеллект. Смертельный сбой, 2022

Писательница Клэр Риверс страдает от затянувшегося творческого кризиса и в попытке вернуть вдохновение соглашается запереть себя в инновационном ретрите, оснащенном искусственным интеллектом. Но когда там происходит системный сбой, девушка оказывается буквально запертой в уединенной хижине и без связи с внешним миром. Время уходит, припасы заканчиваются, а «умный дом» становится все более нестабильным. Теперь Клэр надо преодолеть свои страхи и найти способ перехитрить искусственный интеллект, чтобы выбраться из этого убежища живой.