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Теру
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Theru

Теру, 2023

2023
8.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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10 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 2 февраля 2023
Режиссер
С.Дж. Сину
В ролях
Бабурадж
Ниля К. Бейби
Амит Чакалаккал
Рахул Наир
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Теру 1 постер
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