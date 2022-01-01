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Калабхаван Шаджон
Калабхаван Шаджон
Kalabhavan Shajohn
О персоне
Фильмография
Калабхаван Шаджон
Kalabhavan Shajohn
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Дата рождения
30 ноября 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Калабхавана Шаджона
Родился 30 ноября 1977 года. Коттаям, Индия.
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Фильмография Калабхавана Шаджона
Робот 2.0
фантастика, боевик
2018, Индия
5.0
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