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Движение Джейн Движение Джейн
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The Janes

Движение Джейн, 2022

2022 / США
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме

История нелегальной группировки, которая подпольно помогала женщинам делать доступные и безопасные аборты. В начале 70-х, еще до знакового дела «Роу против Уэйда», даже распространение информации об абортах считалось уголовным преступлением в некоторых штатах, не говоря уже о самой процедуре. Активистки регулярно рисковали своей личной безопасностью, помогая женщинам по всей стране: им приходилось сталкиваться с давлением государства, а также мафией. В фильме многие из них впервые публично говорят о своей деятельности.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Тиа Лессин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Движение Джейн 2 постера
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Движение Джейн
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