Движение Джейн, 2022

История нелегальной группировки, которая подпольно помогала женщинам делать доступные и безопасные аборты. В начале 70-х, еще до знакового дела «Роу против Уэйда», даже распространение информации об абортах считалось уголовным преступлением в некоторых штатах, не говоря уже о самой процедуре. Активистки регулярно рисковали своей личной безопасностью, помогая женщинам по всей стране: им приходилось сталкиваться с давлением государства, а также мафией. В фильме многие из них впервые публично говорят о своей деятельности.