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Фредерик Дуглас: В пяти выступлениях Фредерик Дуглас: В пяти выступлениях
Киноафиша Фильмы Фредерик Дуглас: В пяти выступлениях Фредерик Дуглас: В пяти выступлениях, 2022: актеры и роли
Frederick Douglass: In Five Speeches Фредерик Дуглас: В пяти выступлениях 2022 / США
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Фредерик Дуглас: В пяти выступлениях, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джулия Маркези Julia Marchesi
В ролях
Николь Бахари Николь Бахари Nicole Beharie Колман Доминго Колман Доминго Colman Domingo Андре Холланд Андре Холланд André Holland Джонатан Мэйджерс Джонатан Мэйджерс Jonathan Majors Джеффри Райт Джеффри Райт Jeffrey Wright
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