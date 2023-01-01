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Пустая церковь

Пустая церковь, 2022

2022 / Беларусь
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Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Возраст 16+
Режиссер
Макс Максимов
В ролях
Антон Жуков
Марина Поддубная
Анжелика Барчан
Юлианна Михневич
Юлианна Михневич
Максим Брагинец
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пустая церковь 1 постер
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Пустая церковь
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Кадры из фильма Все кадры
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