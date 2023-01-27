Пустая церковь, 2022

Молодой священник Андрей приезжает в провинциальный городок, в котором все уже давно не вспоминают о Боге. На службу приходят единицы, и священник быстро понимает, что у жителей масса других насущных проблем, с которыми они не придут в его церковь. Андрей решает, что должен быть там, где его паства и находит нетривиальное решение. Он начинает угощать местных жителей обедами в маленьком кафе, выслушивая за трапезой об их проблемах и переживаниях. Метод дает свои плоды, нуждающихся в горячем обеде и доверительной беседе становится всё больше, а это совсем не нравится местным криминальным авторитетам. Они планировали открыть на месте убыточного общепита первое казино и никак не ожидали, что набирающий популярность священник перейдет им дорогу. Тем временем, сам Андрей тоже решает выкупить кафе.