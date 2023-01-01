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Пустая церковь
Пустая церковь
Пустая церковь, 2022
2022 / Беларусь
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Жанр:
драма
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Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2022
Возраст
16+
Режиссер
Макс Максимов
В ролях
Антон Жуков
Марина Поддубная
Анжелика Барчан
Юлианна Михневич
Максим Брагинец
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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