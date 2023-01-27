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Постер фильма Пустая церковь
7.4
Киноафиша Фильмы Пустая церковь
7.4

Пустая церковь

, 2022
Пустая церковь
Беларусь / драма / 18+
Постер фильма Пустая церковь
7.4

О фильме

Молодой священник Андрей приезжает в провинциальный городок, в котором все уже давно не вспоминают о Боге. На службу приходят единицы, и священник быстро понимает, что у жителей масса других насущных проблем, с которыми они не придут в его церковь. Андрей решает, что должен быть там, где его паства и находит нетривиальное решение. Он начинает угощать местных жителей обедами в маленьком кафе, выслушивая за трапезой об их проблемах и переживаниях. Метод дает свои плоды, нуждающихся в горячем обеде и доверительной беседе становится всё больше, а это совсем не нравится местным криминальным авторитетам. Они планировали открыть на месте убыточного общепита первое казино и никак не ожидали, что набирающий популярность священник перейдет им дорогу. Тем временем, сам Андрей тоже решает выкупить кафе.

В ролях

Антон Жуков
Антон Жуков
Kolya
Марина Поддубная
Natasha
Анжелика Барчан
Alesya
Юлианна Михневич
Юлианна Михневич
Mama Alesi
Максим Брагинец
Максим Брагинец
Andrey
Vladimir Bozhkov
Boris
Михаил Каминский
Vladimir
Сергей Власов
Сергей Власов
Dalnoboyshchik Misha
Александр Жданович
Filipp
Anton Zhukov
Kolya
Режиссер Макс Максимов
Сценарист Aleksey Sheyn
Композитор Sergey Chernyak
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Беларусь
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 27 января 2023
Премьера в мире 27 января 2023
Другие названия
Pustaya tserkov, Пустая церковь

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 13 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 25 февраля 2023

Отзывы о фильме

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