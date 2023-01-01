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Калмис Кала дома
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Калмис Кала дома, 2023

2023 / Азербайджан
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Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Режиссер
Валех Ахмедов
В ролях
Камала Пириева
Шахрияр Абилов
Хамида Омарова
Мехрибан Ханларова
Санура Джафарова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Калмис Кала дома 1 постер
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