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Постер фильма Калмис Кала дома
Киноафиша Фильмы Калмис Кала дома

Калмис Кала дома

, 2023
Evdə qalmış
Азербайджан / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Калмис Кала дома

В ролях

Камала Пириева
Шахрияр Абилов
Мехрибан Ханларова
Санура Джафарова
Гамида Омарова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Азербайджан
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 9 февраля 2023
Дата выхода
9 февраля 2023 Азербайджан 12+

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 22 декабря 2023

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