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Калмис Кала дома
Калмис Кала дома
, 2023
Evdə qalmış
Азербайджан / комедия, мелодрама / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
В ролях
Камала Пириева
Шахрияр Абилов
Мехрибан Ханларова
Санура Джафарова
Гамида Омарова
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Азербайджан
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
9 февраля 2023
Дата выхода
9 февраля 2023
Азербайджан
12+
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 22 декабря 2023
Отзывы о фильме
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