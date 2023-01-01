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Superseriya 72

Суперсерия 72, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Уникальная документальная картина про суперсерию матчей между хоккейными сборными СССР и Канады в 1972 году. Когда в далёких 70-х спортсмены из СССР отправились в Монреаль, чтобы сразиться на льду с канадскими хоккеистами, никто не верил, что они смогут выдержать хотя бы один матч. Однако, выиграв у канадцев со счётом 3:7, советские игроки удивили всех. Поражение стало для соперников настоящим ударом, но сборным предстояло встретиться на льду ещё 7 раз — и эта суперсерия оказалось одной из самых захватывающих за всю историю. В фильме представлены яркие моменты с 8 товарищеских встреч, интервью легендарных советских хоккеистов, а также восстановленный из любительских магнитофонных записей голос комментатора Николая Озерова.

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Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2022
Возраст 6+
Режиссер
Сергей Головецкий
В ролях
Владислав Третьяк
Александр Якушев
Владимир Лутченко
Борис Михайлов
Борис Майоров
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Суперсерия 72 1 постер
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Суперсерия 72
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