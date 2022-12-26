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Постер фильма Суперсерия 72
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Суперсерия 72

, 2022
Superseriya 72
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Суперсерия 72

О фильме

Уникальная документальная картина про суперсерию матчей между хоккейными сборными СССР и Канады в 1972 году. Когда в далёких 70-х спортсмены из СССР отправились в Монреаль, чтобы сразиться на льду с канадскими хоккеистами, никто не верил, что они смогут выдержать хотя бы один матч. Однако, выиграв у канадцев со счётом 3:7, советские игроки удивили всех. Поражение стало для соперников настоящим ударом, но сборным предстояло встретиться на льду ещё 7 раз — и эта суперсерия оказалось одной из самых захватывающих за всю историю. В фильме представлены яркие моменты с 8 товарищеских встреч, интервью легендарных советских хоккеистов, а также восстановленный из любительских магнитофонных записей голос комментатора Николая Озерова.

В ролях

Владислав Третьяк
Self
Александр Якушев
Self
Владимир Лутченко
Борис Михайлов
Self
Борис Михайлов
Self
Aleksandr Maltsev
Self
Режиссер Сергей Головецкий
Сценарист Сергей Головецкий, Maksim Kadushkin
Композитор Scott Buckley
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 26 декабря 2022
Премьера в мире 26 декабря 2022
Другие названия
Superseriya 72, Суперсерия 72

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 27 февраля 2024

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