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Ворчун: В поисках эскорта
Ворчун: В поисках эскорта, 2022: актеры и роли
Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä
Ворчун: В поисках эскорта
2022 / Финляндия / Германия
6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Ворчун: В поисках эскорта, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мика Каурисмяки
Mika Kaurismäki
В ролях
Кари Вяянянен
Kari Väänänen
Розалия Томас
Rosalie Thomass
Хейкки Киннунен
Heikki Kinnunen
Вилле Тийхонен
Ville Tiihonen
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