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Парад, 2022

2022 / Литва
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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 3 марта 2023
Режиссер
Титас Лауцюс
В ролях
Раса Самуолите
Гедрюс Савицкас
Юозас Будрайтис
Юозас Будрайтис
Барбора Барейкайте
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Парад 1 постер
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