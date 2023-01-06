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Скоро в прокате «И наступит рассвет»
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7.0
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Катч Экспресс
7.0
Катч Экспресс
, 2023
Kutch Express
Индия / драма, семейный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
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Места съёмок
7.0
В ролях
Манаси Парех Гоил
Monghi
Дхармендра Гоил
Dharmesh
Вираф Патель
Madan
Рэтна Патхак
Baiji
Даршил Сафари
Avinash
Heena Varde
Mamta
Reeva Rachh
Stuti
Kumkum Das
Shobhna
Margi Desai
Kanku
Bhumika Barot
Jivi
Режиссер
Вирал Шах
Сценарист
Karan Bhanushali
,
Rahul Mallick
,
Raam Mori
,
Вираф Патель
Композитор
Сачин-Джигар
,
Sachin Sanghvi
,
Jigar Saraiya
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 14 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
6 января 2023
Дата выхода
6 января 2023
Индия
U
Бюджет
35 000 000 INR
Сборы в мире
$788
Производство
Soul Sutra
Другие названия
Kutch Express
Еще
Рейтинг фильма
7.0
Оцените
10
голосов
7.1
IMDb
Обновлено 13 апреля 2023
Отзывы о фильме
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