Позавидовал миллионам Джона Сноу: сколько заработал Юрий Колокольников за «Игру престолов»?

Пересчитайте членов семьи Уизли — одного не хватает: почему фильмы вырезали самого крутого и харизматичного брата?

В сериале «Острые козырьки» Шелби повторят одну фразу «Зима была холодной»: в ней скрыт глубокий смысл

«Я купилась на мордашку тигра»: почему «Кейпоп-охотницы» стали № 1 на Netflix — феномен объяснила композер «Киберслава»

250 млн просмотров на Netflix было мало: «Кейпоп-охотницы на демонов» побили еще один рекорд — он держался 48 лет

Самым жутким маньяком в «Методе» оказался неприметный медик: за что Самарин годами мстил Меглину?

Листья золотые, вянут все цветы: угадай по кадру осенние мульты (сложный тест по советской классике)

«Это полупародия, конечно»: Балабанов никогда не считал «Брата 2» серьезным кино — и даже хохотал над бедами Багрова

Дракула из «Ван Хельсинга» является сыном Сатаны и первым вампиром, но две слабости у него все же есть

Несбыточная мечта Миядзаки: роботы в «Небесном замке Лапута» не говорили ни слова, но их роль куда важнее, чем кажется на первый взгляд