Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Турбозавры. Зимние приключения" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Курентзис: Бетховен. Симфония №9
Киноафиша Фильмы Курентзис: Бетховен. Симфония №9
Currentzis conducts Beethoven No. 9

Курентзис: Бетховен. Симфония №9, 2023

2023 / Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры Билеты от 650 ₽
Билеты от 650 ₽
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Узнайте о выходе саундтрека
О фильме

К своей Девятой симфонии Людвиг ван Бетховен шел без преувеличения всю жизнь. Еще в 1790-е он примеривался к «Оде к радости» — едва ли не самому популярному стихотворению Фридриха Шиллера, написанному в преддверии Французской революции (1786). В зрелые и в особенности в поздние годы глухой композитор, обладавший острейшим «зрением слуха», все более отдалялся от конвенциональных форм и жанров, писал партии, выходящие за пределы возможностей инструментов, которые существовали в его время. Идею симфонии с хором он вынашивал по меньше мере несколько лет. В 1820-е Бетховен воспринимался уже не только как музыкальный гений, но и как морально-нравственный идеал, духовный авторитет. От Бетховена ждали высказываний о судьбах и предназначении всего человечества, и композитор ответил Девятой симфонией на этот запрос. Совместив симфонию с хоровой кантатой на текст Шиллера, переосмыслив структуры всех частей, ведущих к финалу, Бетховен взломал классические каноны симфонии и превратил свое произведение в нечто большее, чем музыка – в публицистическое обращение к миллионам, в проповедь, учение, способ преобразования неидеального мира. История интерпретации Девятой симфонии – это 200 лет поразительных откровений и томительной стагнации. В исполнении оркестра, хора и приглашенных солистов musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса бетховенский opus magnum обретает первозданную остроту и энергию только что совершенного открытия.

Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2023
Возраст 12+
Режиссер
Теодор Курентзис
В ролях
Биргитта Кристенсен
Софи Хармсен
Беньямин Брунс
Йоханнес Каммлер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Курентзис: Бетховен. Симфония №9 1 постер
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
17:00 от 650 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать

«Курентзис: Бетховен. Симфония №9» в кинотеатрах

вс 22 ср 25 пт 27 сб 28 вс 29
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Курентзис: Бетховен. Симфония №9»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь Арбатская
2D, SUB
17:00 от 650 ₽
Полное расписание и билеты
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Кровь
Кровь
2022, США, ужасы, триллер
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Умка в кино
Умка в кино
2022, Россия, анимация
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Астрал: Потомство
Астрал: Потомство
2022, Норвегия, ужасы, триллер
Битва шефов
Битва шефов
2022, Испания, комедия
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши