Курентзис: Бетховен. Симфония №9, 2023

К своей Девятой симфонии Людвиг ван Бетховен шел без преувеличения всю жизнь. Еще в 1790-е он примеривался к «Оде к радости» — едва ли не самому популярному стихотворению Фридриха Шиллера, написанному в преддверии Французской революции (1786). В зрелые и в особенности в поздние годы глухой композитор, обладавший острейшим «зрением слуха», все более отдалялся от конвенциональных форм и жанров, писал партии, выходящие за пределы возможностей инструментов, которые существовали в его время. Идею симфонии с хором он вынашивал по меньше мере несколько лет. В 1820-е Бетховен воспринимался уже не только как музыкальный гений, но и как морально-нравственный идеал, духовный авторитет. От Бетховена ждали высказываний о судьбах и предназначении всего человечества, и композитор ответил Девятой симфонией на этот запрос. Совместив симфонию с хоровой кантатой на текст Шиллера, переосмыслив структуры всех частей, ведущих к финалу, Бетховен взломал классические каноны симфонии и превратил свое произведение в нечто большее, чем музыка – в публицистическое обращение к миллионам, в проповедь, учение, способ преобразования неидеального мира. История интерпретации Девятой симфонии – это 200 лет поразительных откровений и томительной стагнации. В исполнении оркестра, хора и приглашенных солистов musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса бетховенский opus magnum обретает первозданную остроту и энергию только что совершенного открытия.