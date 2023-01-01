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Курентзис: Бетховен. Симфония №9
Киноафиша Фильмы Курентзис: Бетховен. Симфония №9 Курентзис: Бетховен. Симфония №9, 2023: актеры и роли
Currentzis conducts Beethoven No. 9 Курентзис: Бетховен. Симфония №9 2023 / Россия
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Курентзис: Бетховен. Симфония №9, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Теодор Курентзис Теодор Курентзис Theodoros Currentzis
В ролях
Биргитта Кристенсен Софи Хармсен Беньямин Брунс Йоханнес Каммлер
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