В сериале «Острые козырьки» Шелби повторят одну фразу «Зима была холодной»: в ней скрыт глубокий смысл
Еще есть шанс исправить кошмарный финал «Игры престолов»: 7 изменений, которые Мартин может сделать в своих книгах
Так выйдет в сентябре или нет? Собрали все, что известно о 4 сезоне российского сериала «Триггер»
Листья золотые, вянут все цветы: угадай по кадру осенние мульты (сложный тест по советской классике)
Я так хочу, чтобы это не кончалось: 5 идеальных фильмов для последнего дня лета — посмеяться, подумать, зарыдать
Раздражает более 1/4 опрошенных: зрители назвали глупейший штамп в кино — встречается в большинстве российских сериалов и фильмов
Дракула из «Ван Хельсинга» является сыном Сатаны и первым вампиром, но две слабости у него все же есть
250 млн просмотров на Netflix было мало: «Кейпоп-охотницы на демонов» побили еще один рекорд — он держался 48 лет
Несбыточная мечта Миядзаки: роботы в «Небесном замке Лапута» не говорили ни слова, но их роль куда важнее, чем кажется на первый взгляд
«До “Молчания ягнят” — был он»: 3 сезон «Монстра» от Netflix расскажет о кошмарном реальном маньяке — уже от постеров мурашки по коже
От мурашек до панической атаки: топ-5 психологических триллеров 2025 года, которые захочется пересмотреть еще раз
