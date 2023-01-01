Последний скаут, 2017

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о выходе в прокат О фильме В 2065 году члены команды Пегаса ищут новый дом для человечества. Поскольку они приближаются к своему потенциально новому миру, открытие другого судна может быть ключом к их спасению или обречь их и остальную часть человечества на верную смерть. Развернуть 4.3 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3 Продолжительность 1 час 47 минут Год выпуска 2017 Режиссер Саймон Филлипс В ролях Блейн Грэй Саймон Филлипс Ребекка Фердинандо Дежи Ларей Все актеры и съемочная группа 2 постера

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