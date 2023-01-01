Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "13 изгнаний дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Последний скаут Последний скаут
Киноафиша Фильмы Последний скаут
The Last Scout

Последний скаут, 2017

2017 / Великобритания
4.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
В 2065 году члены команды Пегаса ищут новый дом для человечества. Поскольку они приближаются к своему потенциально новому миру, открытие другого судна может быть ключом к их спасению или обречь их и остальную часть человечества на верную смерть.
4.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2017
Режиссер
Саймон Филлипс
В ролях
Блейн Грэй
Саймон Филлипс
Ребекка Фердинандо
Дежи Ларей
Дежи Ларей
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Последний скаут 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Последний скаут смотреть онлайн

Последний скаут
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Кровь
Кровь
2022, США, ужасы, триллер
Одни на каникулах
Одни на каникулах
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Умка в кино
Умка в кино
2022, Россия, анимация
Астрал: Потомство
Астрал: Потомство
2022, Норвегия, ужасы, триллер
Битва шефов
Битва шефов
2022, Испания, комедия
Клипмейкеры
Клипмейкеры
2022, Россия, комедия
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Приложение киноафиши