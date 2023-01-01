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Последний скаут
The Last Scout
Последний скаут, 2017
2017 / Великобритания
4.3
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Рейтинг IMDb: 4.3
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Жанр:
боевик
приключения
драма
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О фильме
В 2065 году члены команды Пегаса ищут новый дом для человечества. Поскольку они приближаются к своему потенциально новому миру, открытие другого судна может быть ключом к их спасению или обречь их и остальную часть человечества на верную смерть.
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4.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2017
Режиссер
Саймон Филлипс
В ролях
Блейн Грэй
Саймон Филлипс
Ребекка Фердинандо
Дежи Ларей
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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