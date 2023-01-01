Парадокс времени, 2021

Искатель приключений Джонатан Дейнджер совершает аварийную посадку на секретном острове недалеко от Африки. Мало того, что он приземляется в лагере у коммунистов, так еще и прокалывает легкое во время жесткой посадки. Цель у всех гостей острова одна — отыскать легендарный древний храм, с помощью которого можно отправиться в прошлое. Агенты противоборствующих держав хотят вернуться в прошлое, чтобы изменить события космической гонки, холодной войны и Второй мировой войны. Отважный Джонатан никогда не сдается, но сбежав из лагеря коммунистов, он оказывается в плену у других, не менее опасных гостей острова.

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