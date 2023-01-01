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Сын Кинг Конга Сын Кинг Конга
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The Son of Kong

Сын Кинг Конга, 1933

1933 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

История начинается спустя приблизительно месяц после драматического финала предыдущего фильма и повествует о дальнейших приключениями режиссера Карла Денхема, который вовлечен в многочисленные судебные процессы после разрушений, вызванных Конгом. Денхем с Капитаном Энглхорном, который уверен, что это — только вопрос времени прежде, чем они разбогатеют, оставляют Нью-Йорк. Они занимаются не очень успешным бизнесом — перевозят груз на восток. В голландском порту Da Kang, они сталкиваются с прежним шкипером, который продал Денхаму карту Острова Черепа, который говорит им, что на острове есть сокровище. Ослепленные мыслью о богатстве, они верят ему. Фактически, он им лжет, для того чтобы они взяли его с собой, потомучто он только что убил человека и ему нужно смыться.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 1933
Режиссер
Эрнест Б. Шедсэк
В ролях
Роберт Армстронг
Хелен Мак
Фрэнк Рейхер
Джон Марстон
Виктор Вонг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Сын Кинг Конга 2 постера
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Сын Кинг Конга
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