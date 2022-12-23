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7.4
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Anandam Paramanandam
7.4
Anandam Paramanandam
, 2022
Anandam Paramanandam
Индия / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.4
В ролях
Индранс
Divakara Kurup
Шарафудхин
Gireesh
Аджу Варгиз
Gopi
Байджу
Sudhan
Анага Нараянан
Anupama
Sreeja Das
Asha
Nisha Sarangh
P.S. Sunanda
Sinoj Varghese
Joy
Surjith Gopinath
Vanitha Krishnachandran
Vimala
Harikrishnan
Nandu Poduval
Режиссер
Шафи
Сценарист
М. Синдхурадж
Композитор
Шаан Рахман
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 11 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
23 декабря 2022
Дата выхода
23 декабря 2022
Индия
U
5 января 2023
ОАЭ
PG13
Сборы в мире
$7 671
Производство
Saptha Tarang Cinema
Другие названия
Aanandam Paramanandam, Anandam Paramanandam
Еще
Рейтинг фильма
7.4
Оцените
10
голосов
5.4
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 5 января 2023
Отзывы о фильме
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