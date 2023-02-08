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Быть 2022 / Россия
6.9 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 3.8
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Отзывы о фильме «Быть»

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Николай Брегович 8 февраля 2023, 10:16
Оценка
Отличный фильм) Всем рекомендую!
8 февраля 2023, 10:16 Ответить
Николай Брегович 8 февраля 2023, 10:16
Оценка
Супер фильм ) Очень понравился!
8 февраля 2023, 10:16 Ответить
Вадим М 10 февраля 2023, 01:05
Оценка
Прекрасный жизнеутверждающий фильм про непререкаемые жизненные ценности - любовь, семья и как за них бьются персонажи. Даже пустил сухую мужскую слезу, млин.
Немного растянут сюжет, - лучше для семейного просмотра.
10 февраля 2023, 01:05 Ответить
Мария Курдюкова 11 февраля 2023, 09:47
Оценка
Отличный фильм!!!!! И поплакать, и посмеяться можно. Очень поучительный и трогательный.
11 февраля 2023, 09:47 Ответить
User 11 февраля 2023, 10:42
Оценка
Фильм бомба! Просто капитальные красавчики!! Всем быть !!!
11 февраля 2023, 10:42 Ответить
Александр Шибанов 11 февраля 2023, 11:19
Оценка
Начало хорошее .. Далее намутили-накрутили ... Скажу честно, потерял нить сюжета ... 7 баллов с натяжкой.
11 февраля 2023, 11:19 Ответить
anastasiatyamenko11 11 февраля 2023, 13:08
Оценка
Не рекомендую к просмотру. К сюжету огромные вопросы, логика зачастую отсутствует. Героев не раскрыли, поэтому сложно им сопереживать. Жаль потраченных денег и времени.
11 февраля 2023, 13:08 Ответить
Дима Власов 11 февраля 2023, 21:38
Оценка
Не советую, дно российского кинематографа, хуже фильма в кинотеатре не смотрел
11 февраля 2023, 21:38 Ответить
e.kuraksina97 11 февраля 2023, 22:43
Оценка
Фильм без сюжета с ужасной игрой актёров! Самое худшее и скучное что смотрела за последнее время
11 февраля 2023, 22:43 Ответить
드미트리 프로보토로프 12 февраля 2023, 00:19
Оценка
Класс, советую🥰
12 февраля 2023, 00:19 Ответить
Ирина Куликова 12 февраля 2023, 14:22
Оценка
Потеряла время. Начало интересное, а дальше полный бред. Не советую, фильм без сюжета.
12 февраля 2023, 14:22 Ответить
Алексей Гущин 12 февраля 2023, 14:38
Оценка
пожелел время на просмотр, пару раз улыбнулся.
12 февраля 2023, 14:38 Ответить
🌷ирина 🌷 12 февраля 2023, 15:46
Оценка
Не понравился совсем, не рекомендую!
12 февраля 2023, 15:46 Ответить
Светланка Я ))) 14 февраля 2023, 22:21
Оценка
Посмотрела фильм «Быть». Видела рекламные ролики, заинтриговал. И фильм оправдал мои ожидания, даже больше, чем ожидала. Отличный фильм. Замечательная игра актёров, прекрасный сюжет, много спецэффектов. Давно я такого душевного кино не смотрела и юмор, и переживание за героев и даже пришлось поплакать. Спасибо Всем, кто принимал участие в создании этого шедевра. Фильм заставляет задуматься, переоценить ценности. Яркий, динамичный. Советую посмотреть! И досмотрите до конца! Не убегайте, когда пошли титры.
14 февраля 2023, 22:21 Ответить
vaytsel.alena 16 февраля 2023, 22:08
Оценка
Прикольный фильм !Рекомендую!
16 февраля 2023, 22:08 Ответить
Дмитрий Швалёв 19 февраля 2023, 16:27
Оценка
Фильм огонь советую посмотреть 👍👍👍
19 февраля 2023, 16:27 Ответить
User 19 февраля 2023, 19:11
Оценка
Супер фильм для тех кто понимает
19 февраля 2023, 19:11 Ответить
Жанна Алексеева 24 февраля 2023, 00:20
Оценка
Это нереально хороший и сильный фильм.
главный герой перемещается на 3 дня из 2023 в 1993 год и видит своих молодых родителей и что там было.
Спасибо создателям этого фильма!
даже у мужчин после фильма блестели слёзы в глазах. Я плакала во время фильма. Но фильм не грустный - а просто берет за душу. Пока в нашей стране снимают такие фильмы - души российского народа будут все сильнее !!!
Актёры играют блестяще ❤
Только те люди в ком ещё живая душа смогут оценить этот фильм по достоинству.
24 февраля 2023, 00:20 Ответить
User 24 февраля 2023, 01:15
Оценка
Хороший фильм👍🏼 и посмеялась, и поплакала)) рекомендую!
24 февраля 2023, 01:15 Ответить
А Б 24 февраля 2023, 10:12
Оценка
Не рекомендую к просмотру.Хуже фильма не видела! Ни смысла,ни логики,полный бред,собрали всё в кучу.Зря потраченные деньги и время.
24 февраля 2023, 10:12 Ответить
kaisssa 27 февраля 2023, 01:13
Оценка
Зря потраченное время и деньги. Очень пожалела, что пошла смотреть это
27 февраля 2023, 01:13 Ответить
Лидия Кому надо знают 1 марта 2023, 20:51
Оценка
Очень мудрый фильм. Не понятно, почему комедия. В каком месте смеяться? На самом деле фильм решает одну из самых вечных проблем: конфликт поколений. Вывод: чтобы оценивать прожитую жизнь " предков", надо прожить их жизнь: их эпоху, их жизненную ситуацию- прожить жизнь в их шкуре. Не случайно главный герой попадает в 90-е - время молодости своих родителей после слов в адрес отца : Или ты в жопу! Просто зная, что отец отбыл 25- летний срок за убийство 2 людей. А потом он проживает вместе с родителями ИЗ жизнь ! Кому фильм " ерунда" и " потраченное время" , люди недалёкие!
1 марта 2023, 20:51 Ответить
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