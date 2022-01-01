Веселое сновидение, или Смех и слезы, 1976

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о выходе в прокат О фильме В пионерский лагерь должен приехать чемпион мира по шахматам. Андрюша Попов мечтает сыграть с ним, но вдруг заболевает и ночью ему снится необыкновенный сон… Развернуть 6.7 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Продолжительность 2 часа 13 минут Год выпуска 1976 Режиссер Игорь Усов В ролях Сергей Крупенников Юлия Шулепова Сергей Филиппов Владимир Труханов Все актеры и съемочная группа 1 постер

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