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6.6
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Веселое сновидение, или Смех и слезы
6.6
Веселое сновидение, или Смех и слезы
, 1976
Vesyoloye snovideniye, ili smekh i slyozy
СССР / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Цитаты
6.6
О фильме
В пионерский лагерь должен приехать чемпион мира по шахматам. Андрюша Попов мечтает сыграть с ним, но вдруг заболевает и ночью ему снится необыкновенный сон…
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В ролях
Сергей Крупенников
Andrey Popov
Юлия Шулепова
Prince
Сергей Филиппов
Chess King
Владимир Труханов
Pattissone
Георгий Вицин
Jack of Spades
Георгий Вицин
Jack of Spades
Валентина Ковель
Queen of Clubs
Валентина Ковель
Queen of Clubs
Валентина Ковель
Queen of Clubs
Олег Попов
Mag Univer
Валентин Никулин
Joker
Валентина Кособуцкая
Режиссер
Игорь Усов
Сценарист
Сергей Михалков
,
Арнольд Витоль
Композитор
Андрей Петров
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
СССР
Продолжительность
2 часа 13 минут
Год выпуска
1976
Премьера в мире
6 июня 1976
Дата выхода
6 июня 1976
СССР
Производство
Киностудия «Ленфильм»
Другие названия
Vesyoloye snovideniye, ili smekh i slyozy, Весёлое сновидение, или Смех и слёзы, A Funny Dream, or Laughter and Tears, Vesyoloye Snovideniye, ili Smekh skvoz Slyozy, Весёлое сновидение, или Смех сквозь слёзы
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Рейтинг фильма
6.6
Оцените
10
голосов
6.5
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 29 декабря 2022
Цитаты
Mag Univer
Вы ученый?
Andrey
Нет, просто студент.
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