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Постер фильма Waltair Veerayya
6.7
Киноафиша Фильмы Waltair Veerayya
6.7

Waltair Veerayya

, 2023
Waltair Veerayya
Индия / боевик, драма / 18+
Постер фильма Waltair Veerayya
6.7

В ролях

Шрути Хасан
Sridevi
Чирандживи
Waltair Veerayya
Рави Теджа
ACP Vikram Sagar IPS
Нивета Петурадж
Catherine Tresa
Dr. Nithya
Бобби Симха
Solomon Caesar
Раджендра Прасад
CI Seethapati
Пракаш Радж
Kaala
Нассар
Constable Koteswara Rao
Сатхьярадж
Сатхьярадж
Satyamurthy
Веннела Кишор
Seethapati's Brother-in-law
Режиссер К. С. Равиндра
Сценарист К. С. Равиндра, Kona Venkat, K. Chakravarthy Reddy, Hari Mohana Krishna
Композитор Деви Сри Прасад
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 35 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 12 января 2023
Премьера в мире 12 января 2023
Дата выхода
13 января 2023 Индия UA
13 января 2023 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $838 855
Производство Mythri Movie Makers
Другие названия
Waltair Veerayya, El pescador, Mega 154, वौलतेर वीरैया, Waltar Veerayya, 渔夫行动, ข้ามทะเลไปจับโจร, 沃尔泰与维拉亚, 왈테르 위라야, Walter Veerayya, Waltrir Veerayya, Mega154

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 14 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 29 декабря 2022

Отзывы о фильме

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