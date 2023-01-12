Waltair Veerayya, 2023

В ролях
Чирандживи
Waltair Veerayya
Рави Теджа
ACP Vikram Sagar IPS
Catherine Tresa
Dr. Nithya
Бобби Симха
Solomon Caesar
Раджендра Прасад
CI Seethapati
Нассар
Constable Koteswara Rao
Веннела Кишор
Seethapati's Brother-in-law
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
К. С. Равиндра
Сценарист
К. С. Равиндра, Kona Venkat, K. Chakravarthy Reddy, Hari Mohana Krishna
Композитор
Деви Сри Прасад
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 35 минут
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
12 января 2023
Премьера в мире
12 января 2023
Дата выхода
|13 января 2023
|Индия
|
|UA
|13 января 2023
|ОАЭ
|
|18TC
Сборы в мире
$838 855
Производство
Mythri Movie Makers
Другие названия
Waltair Veerayya, El pescador, Mega 154, वौलतेर वीरैया, Waltar Veerayya, 渔夫行动, ข้ามทะเลไปจับโจร, 沃尔泰与维拉亚, 왈테르 위라야, Walter Veerayya, Waltrir Veerayya, Mega154