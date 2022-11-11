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Постер фильма Рождественские каникулы
6.3
Киноафиша Фильмы Рождественские каникулы
6.3

Рождественские каникулы

, 2022
The Christmas Retreat
Канада / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Рождественские каникулы
6.3

О фильме

Жертвуя отдыхом ради карьеры, Ким получает "бонус" в виде одиночества - отношения с парнем разрушаются, не выдержав конкуренции с непрерывной работой. Глядя на то, как дочь разрушает свою личную жизнь, мать решает поехать с ней туда, где Ким сможет переоценить свои ценности и просто отдохнуть от большого города. Оказавшись в уютном имении посреди леса, наша героиня встречает кучу раздражительных правил и не менее высокомерного Марка. Им обоим придется выдержать все тяготы сосуществования в эти предновогодние дни и почувствовать на себе магию превращения этого удивительного праздника.

В ролях

Рианнон Фиш
Kim
Клейтон Читти
Марк
Ли Рейчел Фейт
Veronica
Карли Фосетт
Rae
Линн Уайт
Линн Уайт
Mary
Джеймс Макдональд
Ted
Vanessa Gibeau
Celeste
Vincent Ross
Ivan
Jonathan Hawley Purvis
Steven
Judi Garner
Glenda
Режиссер Джейсон Бурк
Сценарист Katy Breier, Erica Deutschman
Композитор Стивен Грациано
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 30 ноября 2023
Премьера в мире 11 ноября 2022
Дата выхода
5 января 2023 Казахстан 12+
5 января 2023 Кыргызстан 12+
29 декабря 2022 Украина
Производство Reel One Entertainment, Champlain Media, CME Lakeside Productions
Другие названия
The Christmas Retreat, Božićno utočište, Innamorarsi a Silver Lake, Les sept jours de Noël, O Retiro de Natal, Retiro navideño, The Christmas Retreat - Eine festliche Auszeit, Різдвяні канікули, Рождественские каникулы

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 28 декабря 2022

Цитаты

Ким Джонс Такси!
Марк [машет такси] Привет.
Ким Джонс Эй!
Марк Извините.
Ким Джонс Да?
Марк Могу я вам помочь?
Ким Джонс Это мое такси.
Марк Я с этим не согласен...
Ким Джонс Я его остановил.
Марк Нет, я его остановил.
Ким Джонс Слушайте, я опаздываю на очень важную встречу.
Марк Я опаздываю на важное...
Ким Джонс Вы не понимаете. Я буквально собираюсь делать предложение сегодня вечером и опаздываю.
Марк Не вижу, как это моя вина.
Ким Джонс Ах! Что это?
Марк Где?
Ким Джонс [садится в такси] Поехали! Поехали! Поехали!
Марк Извините, я вызвал... Вы издеваетесь?

Отзывы о фильме

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