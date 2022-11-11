Рождественские каникулы, 2022

Ким Джонс Такси!

Марк [машет такси] Привет.

Ким Джонс Эй!

Марк Извините.

Ким Джонс Да?

Марк Могу я вам помочь?

Ким Джонс Это мое такси.

Марк Я с этим не согласен...

Ким Джонс Я его остановил.

Марк Нет, я его остановил.

Ким Джонс Слушайте, я опаздываю на очень важную встречу.

Марк Я опаздываю на важное...

Ким Джонс Вы не понимаете. Я буквально собираюсь делать предложение сегодня вечером и опаздываю.

Марк Не вижу, как это моя вина.

Ким Джонс Ах! Что это?

Марк Где?

Ким Джонс [садится в такси] Поехали! Поехали! Поехали!