Рождественские каникулы, 2022

Жертвуя отдыхом ради карьеры, Ким получает "бонус" в виде одиночества - отношения с парнем разрушаются, не выдержав конкуренции с непрерывной работой. Глядя на то, как дочь разрушает свою личную жизнь, мать решает поехать с ней туда, где Ким сможет переоценить свои ценности и просто отдохнуть от большого города. Оказавшись в уютном имении посреди леса, наша героиня встречает кучу раздражительных правил и не менее высокомерного Марка. Им обоим придется выдержать все тяготы сосуществования в эти предновогодние дни и почувствовать на себе магию превращения этого удивительного праздника.