Рождественские каникулы, 2022

Цитаты
Ким Джонс Такси!
Марк [машет такси] Привет.
Ким Джонс Эй!
Марк Извините.
Ким Джонс Да?
Марк Могу я вам помочь?
Ким Джонс Это мое такси.
Марк Я с этим не согласен...
Ким Джонс Я его остановил.
Марк Нет, я его остановил.
Ким Джонс Слушайте, я опаздываю на очень важную встречу.
Марк Я опаздываю на важное...
Ким Джонс Вы не понимаете. Я буквально собираюсь делать предложение сегодня вечером и опаздываю.
Марк Не вижу, как это моя вина.
Ким Джонс Ах! Что это?
Марк Где?
Ким Джонс [садится в такси] Поехали! Поехали! Поехали!
Марк Извините, я вызвал... Вы издеваетесь?