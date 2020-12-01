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Постер фильма Дорога вперед
4.8
Киноафиша Фильмы Дорога вперед
4.8

Дорога вперед

, 2021
The Road Ahead
Канада / драма / 18+
Постер фильма Дорога вперед
4.8

О фильме

Лиам подумывает о разводе, когда узнает, что у его жены Мии диагностирован рак. Чтобы наладить отношения, они отправляются в путешествие.

В ролях

Джон Бойлан
Gerry
Джоэль Чико
Chuck
Ева Пэрис Сисинайт
Mia Griffon
Пол Эбеджер
Gary
Пенни Эйзенга
Donna Samuels
Jordon Ford
Darren
David Lafontaine
Liam Griffon
Джон Новак
Roger Samuels
Alex Spencer
Ben Xavier
Rico Tudico
Doctor
Режиссер Кэт Хостик
Сценарист Кэт Хостик
Композитор Sean Croley
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 1 декабря 2020
Премьера в мире 1 декабря 2020

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство North Film Co.
Другие названия
The Road Ahead, Agora e Para Sempre, Am Ende zählt das Leben

Рейтинг фильма

4.8
Оцените 10 голосов
5 IMDb
Обновлено 28 декабря 2022

Отзывы о фильме

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