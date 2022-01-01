Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы: Квест с того света" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Крушение
Киноафиша Фильмы Крушение
Airline Disaster

Крушение, 2010

2010 / США
2.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Когда президент узнает, что террористы угнали пассажирский самолет, которым управляет ее брат, она должна принять решение, что для нее важнее, брат или жители городов.
2.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.7
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2010
Режиссер
Джон Уиллис III
В ролях
Мередит Бакстер
Линдси Маккеон
Скотт Валентайн
Джофф Мид
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Крушение 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Бывшие. Happy end
Бывшие. Happy end
2022, Россия, мелодрама
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Елки 9
Елки 9
2022, Россия, комедия
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Чук и Гек. Большое приключение
Чук и Гек. Большое приключение
2022, Россия, семейный, приключения
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Ёлки-иголки
Ёлки-иголки
2022, Россия, комедия, семейный
Треугольник печали
Треугольник печали
2022, Швеция / США / Франция, драма
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
2022, Россия, анимация, семейный
Related video
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши