Крушение, 2010

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о выходе в прокат О фильме Когда президент узнает, что террористы угнали пассажирский самолет, которым управляет ее брат, она должна принять решение, что для нее важнее, брат или жители городов. Развернуть 2.7 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 2.7 Продолжительность 1 час 29 минут Год выпуска 2010 Режиссер Джон Уиллис III В ролях Мередит Бакстер Линдси Маккеон Скотт Валентайн Джофф Мид Все актеры и съемочная группа 1 постер

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