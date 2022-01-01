Смотрите фильмы за 1
Рассказываем что посмотреть на праздниках и разыгрываем билеты в кино
Перейти к спецпроекту
Я злой, потому что еще не участвую в розыгрыше билетов в кино
Перейти к спецпроекту
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы: Квест с того света"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Крушение
Airline Disaster
Крушение, 2010
2010 / США
2.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 2.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
боевик
приключения
драма
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Когда президент узнает, что террористы угнали пассажирский самолет, которым управляет ее брат, она должна принять решение, что для нее важнее, брат или жители городов.
Развернуть
2.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 2.7
Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
2010
Режиссер
Джон Уиллис III
В ролях
Мередит Бакстер
Линдси Маккеон
Скотт Валентайн
Джофф Мид
Все актеры и съемочная группа
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
10
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Бывшие. Happy end
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама
Непослушник 2
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Елки 9
Отзывы
2022, Россия, комедия
Иван Царевич и Серый Волк 5
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Чук и Гек. Большое приключение
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения
Черная Пантера: Ваканда навеки
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Сердце пармы
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, исторический, драма
Ёлки-иголки
Отзывы
2022, Россия, комедия, семейный
Треугольник печали
Рецензия
Отзывы
2022, Швеция / США / Франция, драма
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный
Related video
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской