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2.8
Крушение
, 2010
Airline Disaster
США / боевик, приключения, драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
2.8
О фильме
Когда президент узнает, что террористы угнали пассажирский самолет, которым управляет ее брат, она должна принять решение, что для нее важнее, брат или жители городов.
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В ролях
Мередит Бакстер
President Harriet Franklin
Линдси Маккеон
Special Agent Gina Vitale
Скотт Валентайн
Joseph Franklin
Джофф Мид
Robert Stevens
Джуд Джерард Прест
First Officer Bill Alexander
Matt Lagan
National Security Advisor Cason
Барт Баггет
Harry
Londale Theus
Agent Melville
Chip Bent
Fred
Nicholas J. Leinbach
DJ Rocker
Режиссер
Джон Уиллис III
Сценарист
Виктория Дади
,
Дэвид Майкл Лэтт
,
Paul Sinor
Композитор
Крис Риденауа
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
2010
Премьера в мире
29 июня 2010
Дата выхода
29 июня 2010
США
R
Производство
The Asylum, Fear of Flying
Другие названия
Airline Disaster, Airline Disaster - Terroranschlag an Bord, Airport 2011, Légikatasztrófa, Lennurööv, Secuestro aéreo, Únos letadla, Авиокомпания Бедствие, Катастрофа на авіалінії, Крушение, エアポート2011, 高空劫難, Désastre compagnie aérienne
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Рейтинг фильма
2.8
Оцените
10
голосов
2.8
IMDb
Обновлено 28 декабря 2022
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