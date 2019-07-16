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Скоро в прокате «И наступит рассвет»
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3.7
Они внутри
, 2019
They're Inside
США / ужасы / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
3.7
О фильме
Две сестры отправляются в отдаленную хижину в лесу для съёмок фильма, но на их пути встают семейные тайны, в то время как незнакомцы в масках снимают собственный фильм.
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В ролях
Карли Холл
Robin
Аманда Кэтлин Уорд
Cody
Саша Гафур
Aaron
Челси Д. Миллер
Joanna
Джейк Ферри
Doug
Matthew Peschio
The Man
Alex Rinehart
The Woman
Schuyler Brumley
Max
Louie Chapman
Louie
Маклауд Эндрюс
Voice of the Man
Режиссер
Джон-Пол Панелли
Сценарист
Schuyler Brumley
,
Джон-Пол Панелли
Композитор
Steven M. Page
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 23 минуты
Год выпуска
2019
Премьера онлайн
16 июля 2019
Премьера в мире
16 июля 2019
Производство
Masterfully Macabre Entertainment, Scratch Tap Productions
Другие названия
They're Inside, Can we watch?, Intruzi, Они внутри, They're Inside - Sie sind drinnen
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Рейтинг фильма
3.7
Оцените
10
голосов
3.6
IMDb
Обновлено 28 декабря 2022
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