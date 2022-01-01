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They're Inside

Они внутри, 2019

2019 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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О фильме
Две сестры отправляются в отдаленную хижину в лесу для съёмок фильма, но на их пути встают семейные тайны, в то время как незнакомцы в масках снимают собственный фильм.
3.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2019
Режиссер
Джон-Пол Панелли
В ролях
Карли Холл
Аманда Кэтлин Уорд
Саша Гафур
Челси Д. Миллер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Они внутри 1 постер
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