История одного коррупционного скандала. Детектив полиции Балтимора Шон Сейтер был убит при исполнении служебных обязанностей. Частная трагедия неожиданно обернулась громким делом, в ходе которого была раскрыта многолетняя коррупционная схема. И без того натянутые отношения общественности с правоохранительными органами подорваны новой бомбой недоверия.
ПроизводствоBlowback Productions, La Medicina Productions, Crime Story Media
Другие названия
The Slow Hustle, Aeglane muutus, Corrupción en Baltimore, Freamăt în Baltimore, Przekręt w Baltimore, The Slow Hustle: Corrupção e Morte na Polícia de Baltimore, Медленная суета, 死了一個警探之後, The Slow Hustle: Police Corruption
Рейтинг фильма
6.6
Оцените10 голосов
6.6IMDb
Обновлено 27 декабря 2022
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