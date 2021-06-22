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Постер фильма Медленная суета
6.6
Киноафиша Фильмы Медленная суета
6.6

Медленная суета

, 2021
The Slow Hustle
США / криминал, документальный / 18+
Постер фильма Медленная суета
6.6

О фильме

История одного коррупционного скандала. Детектив полиции Балтимора Шон Сейтер был убит при исполнении служебных обязанностей. Частная трагедия неожиданно обернулась громким делом, в ходе которого была раскрыта многолетняя коррупционная схема. И без того натянутые отношения общественности с правоохранительными органами подорваны новой бомбой недоверия.

В ролях

Umar Burley
Self
Jill Carter
Self
Kevin Davis
Self
Jeremy Eldridge
Self
Justin Fenton
Self
Brian Kuebler
Self
Brent Matthews
Self
Jayne Miller
Self
Erin Murphy
Self
Steve Silverman
Self
Режиссер Соня Сон
Композитор Lodewijk Vos
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 7 декабря 2021
Премьера в мире 22 июня 2021
Дата выхода
22 июня 2021 Швеция 15
Бюджет $1 200 000
Производство Blowback Productions, La Medicina Productions, Crime Story Media
Другие названия
The Slow Hustle, Aeglane muutus, Corrupción en Baltimore, Freamăt în Baltimore, Przekręt w Baltimore, The Slow Hustle: Corrupção e Morte na Polícia de Baltimore, Медленная суета, 死了一個警探之後, The Slow Hustle: Police Corruption

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 27 декабря 2022

Отзывы о фильме

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