В российский прокат выйдет экстремальный хоррор «Спуск: Новая глава»

В следующий четверг, 25 мая, кинокомпания Russian World Vision выпустит в российский прокат экстремальный хоррор «Спуск: Новая глава». Ведущие роли в фильме исполнили Ханна Эмили Андерсон («Пила 8»), Роузэнн Супернаульт («Джеймстаун») и Мэдисон Уолш («Мисс Америка»).

Главная героиня — молодая девушка Джой (Андерсон), пережившая акт домашнего насилия со стороны своего бывшего парня-абьюзера. Стремясь забыть этот травматический опыт, Джой решает отправиться вместе со своей лучшей подругой Кармен (Уолш), профессиональным психологом и другими пациентками в терапевтический ретрит. Женщины уезжают в горы, где надеются обрести себя и найти душевный покой. Однако, пробираясь к сердцу дикого леса, они начинают понимать, что вторглись на территорию злой сущности, которая может оказаться намного страшнее призраков прошлого.

Режиссером «Спуска: Новая глава» выступила Беркли Брэйди, для которой этот фильм стал первым самостоятельным полнометражным проектом. Она также написала сценарий ленты совместно с Тимом Карио («Жизнь подонков»).

Сюжетно фильм не связан с дилогией «Спуск», однако авторы картины использовали ее как один из главных источников вдохновения при работе наравне с хоррором «Ритуал» и триллером «Избавление». Съемки проходили в канадской провинции Альберта. Команда старалась как можно меньше задействовать спецэффекты, чтобы лучше изобразить захватывающие натурные горные пейзажи и их контраст с ментальным состоянием главных героев.

Ранее «Спуск: Новая глава» был показан на нескольких кинофестивалях, где получил положительные отзывы от критиков. В настоящий момент рейтинг одобрения фильма от прессы на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 80%.