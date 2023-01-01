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Ёлка-убийца
Ёлка-убийца, 2022: актеры и роли
Demonic Christmas Tree
Ёлка-убийца
2022 / Великобритания
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3.9
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.3
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Ёлка-убийца, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Рис Фрейк-Уотерфилд
Rhys Frake-Waterfield
В ролях
Сара Александра Маркс
Sarah Alexandra Marks
Маркус Мэсси
Marcus Massey
Джуди Черняк
Judy Tcherniak
Келли Райан Сэнсон
Kelly Rian Sanson
Элла Старбак
Ella Starbuck
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