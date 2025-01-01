Меню
Фильмы
Ёлка-убийца
Трейлеры фильма «Ёлка-убийца»
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
Почему волосы Хаула в «Ходячем замке» меняют цвет 3 раза: случайная магия или скрытый смысл?
Встречайте осень без сна: 5 новых турецких сериалов 2025 года, которые покорят Netflix и Disney
Никаких затянутых сезонов: 5 мини-сериалов в жанре триллера, которые держат в напряжении до титров — высокие рейтинги
Досматриваете фильмы СССР до самых титров? Тогда для вас тест — угадайте 6 кинолент по последнему кадру
«Рэмбо? А, может, лучше Фома?»: фанаты «Невского» оценили кадры со съемок 8-го сезона — заодно построили теорию о сюжете (фото)
«Безобразный. Ноль»: этот sci-fi фильм СССР с рейтингом 5.2 зрители разгромили — с «Солярисом» точно не сравнится
Глянете серию, опомнитесь ночью: 5 sci-fi сериалов не хуже «Черного зеркала» — у каждого рейтинг 7.8 и больше
В «Сумерках» зря не показали, как Элис становится вампиром: здесь интересная история на целый спин-офф
В «Великолепном веке» тюрбан носил и султан, и евнух: но одна деталь отличала дорогой от дешевого — и речь не о ткани
Тест пройдут только те, кто смотрел «Невский» минимум 2 раза: угадайте, из каких сезонов эти 5 кадров
Осенний марафон: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с туманом и желтой листвой (тест)
