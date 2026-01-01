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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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Фильмография
Николай Леон
Nikolai Leon
Киноафиша
Персоны
Николай Леон
Николай Леон
Nikolai Leon
Рост
180 см
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Фантастический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
4.2
Винни-Пух: Кровь и мёд
(2022)
3.8
Ёлка-убийца
(2022)
3.0
Чужой. Вторжение
(2023)
Фильмография Николай Леон
3
Чужой. Вторжение
Alien Invasion
ужасы, фантастика
2023, Великобритания
Смотреть трейлер
4.2
Винни-Пух: Кровь и мёд
Winnie-The-Pooh: Blood and Honey
ужасы
2022, США
Рецензия
3.8
Ёлка-убийца
Demonic Christmas Tree
комедия, ужасы
2022, Великобритания
Смотреть трейлер
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