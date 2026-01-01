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Николай Леон
Николай Леон Nikolai Leon
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Николай Леон

Nikolai Leon

Рост
180 см
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Фантастический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Винни-Пух: Кровь и мёд 4.2
Винни-Пух: Кровь и мёд (2022)
Ёлка-убийца 3.8
Ёлка-убийца (2022)
Чужой. Вторжение 3.0
Чужой. Вторжение (2023)

Фильмография Николай Леон

Чужой. Вторжение 3
Чужой. Вторжение Alien Invasion
ужасы, фантастика 2023, Великобритания
Смотреть трейлер
Винни-Пух: Кровь и мёд 4.2
Винни-Пух: Кровь и мёд Winnie-The-Pooh: Blood and Honey
ужасы 2022, США
Рецензия
Ёлка-убийца 3.8
Ёлка-убийца Demonic Christmas Tree
комедия, ужасы 2022, Великобритания
Смотреть трейлер
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