Николай Леон

Это как драники — только картошку тереть не надо: готовлю целую гору вкуснятины за 30 минут по рецепту «проще простого»

Не только хрен, укроп и чеснок: что ещё положить в банку с огурцами — от шеф-повара советует 2 ягоды

В конце августа пятки как наждачка? Кидаю 2 веточки в тазик — и кожа становится мягче пуха и нежнее зефирки

«И треснул тест напополам, дымит разлом»: пройдут только любители «Дозоров» и те, кто вышел из Сумрака

«Тесты по утрам проходят или аристократы, или…»: угадаете великое советское кино по 6 «хмельным» цитатам про алкоголь?

Кота узнали, а фильм вспомните? Тест для тех, кто считает себя знатоком советского кино (идеально для людей 45+)

«16 часов бестолковщины»: детектив с Устюговым обошел «Невский», получил 7,3 на IMDb, но россияне массово плюются — причин масса

Если любите запутанные расследования: 10 детективов с «Оскаром» и рейтингом IMDb от 7,2 до 8,2

Свою версию «Иди и смотри» студия Миядзаки сняла только спустя 3 года: истинный смысл этого аниме поняли единицы

Японцы сняли своего «Брата» сразу после выхода фильма с Бодровым: Балабанов любил эту версию не меньше своей