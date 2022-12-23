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Красный гранат
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Қызыл анар Красный гранат 2021 / Казахстан
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Отзывы о фильме «Красный гранат»

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Аспан Байтасов 23 декабря 2022, 07:42
Оценка
Я посмотрел фильм Красный гранат режиссера Шарипа Уразбаева, фимльм сннят очень интересно, мне понравилось режиссерская работа и операторская работа. Шарипа Уразбаева в своем фильме Красный гранат, рассказивает о том что просходило с главной героней, но зритель не видит что прозходило. Так как режиссер Шарипа Уразбаева, показивает через придметы имено, то что произоло с песонажем за кадром. Также у фильма сильная драматургия.
23 декабря 2022, 07:42 Ответить
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