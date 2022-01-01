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Naesaengae gajang areumdawun iljuil

Всё для любви, 2005

2005 / Корея
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

История о людях, чьи судьбы переплелись в течение одной недели. Всего одна неделя переменила всю их жизнь. Председатель Квак, бизнесмен преклонного возраста, привык командовать подчинёнными. Ким Джан-хо скрывает от своей супруги, что они по уши в долгах. Неожиданно она узнаёт, что муж продаёт разные дешёвые товары в метро, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Бывший скандально известный баскетболист Пак Сон-вон теперь выбивает деньги из должников. Чо Джэ-гён – директор музыкального агентства по поиску талантов. Ю-джон – начитанный врач-психиатр. Она презирает тупых полицейских с примитивным складом ума, однако именно такой мужчина и появляется на её горизонте. Джон-хун – поп-звезда, с которой неожиданно расторгают контракт. Парень не может пережить, что он больше не на пике популярности.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2005
Режиссер
Мин Гю-дон
В ролях
Чхон Хо-джин
Хван Хё-ын
У Хён
Чон Хе-джин
Чон Хе-джин
Ом Джон-хва
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Всё для любви 1 постер
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