Всё для любви, 2005

История о людях, чьи судьбы переплелись в течение одной недели. Всего одна неделя переменила всю их жизнь. Председатель Квак, бизнесмен преклонного возраста, привык командовать подчинёнными. Ким Джан-хо скрывает от своей супруги, что они по уши в долгах. Неожиданно она узнаёт, что муж продаёт разные дешёвые товары в метро, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Бывший скандально известный баскетболист Пак Сон-вон теперь выбивает деньги из должников. Чо Джэ-гён – директор музыкального агентства по поиску талантов. Ю-джон – начитанный врач-психиатр. Она презирает тупых полицейских с примитивным складом ума, однако именно такой мужчина и появляется на её горизонте. Джон-хун – поп-звезда, с которой неожиданно расторгают контракт. Парень не может пережить, что он больше не на пике популярности.