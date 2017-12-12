Рождество в заснеженной гостинице, 2017

Мир журналистики жесток, и после Нового года в онлайн-журнале грядут сокращения. На работе останется тот, кто напишет лучшую статью про Рождество. Не желая уступать друг другу, Дженна и Кевин отправляются в командировку, однако застревают в маленькой гостинице, принадлежащей очаровательным старичкам - Кристоферу и Кэрол. К сожалению, гостиницу грозятся снести, а Дженна и Кевин могут лишиться работы, если не сдадут свои статьи в срок. Получится ли у них спасти гостиницу, поверить в чудеса и обрести любовь?.