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Постер фильма Рождество в заснеженной гостинице
7.3
Киноафиша Фильмы Рождество в заснеженной гостинице
7.3

Рождество в заснеженной гостинице

, 2017
Snowed-Inn Christmas
США / комедия, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Рождество в заснеженной гостинице
7.3

О фильме

Мир журналистики жесток, и после Нового года в онлайн-журнале грядут сокращения. На работе останется тот, кто напишет лучшую статью про Рождество. Не желая уступать друг другу, Дженна и Кевин отправляются в командировку, однако застревают в маленькой гостинице, принадлежащей очаровательным старичкам - Кристоферу и Кэрол. К сожалению, гостиницу грозятся снести, а Дженна и Кевин могут лишиться работы, если не сдадут свои статьи в срок. Получится ли у них спасти гостиницу, поверить в чудеса и обрести любовь?.

В ролях

Бетани Джои Галеотти
Дженна Хадсон
Эндрю В. Уолкер
Кевин Дженнер
Белинда Монтгомери
Carol Winters
Джон Б. Лоу
Christopher Winters
Джефферсон Браун
Джефферсон Браун
Andrew
Таша Смит
Таша Смит
Simone Jenkins
Stephanie Moroz
Meagan Jenner
Susanna Portnoy
Wendy Jenner
Aaron Radwanski
Eric Craig
Leona Katambi
Tori Craig
Режиссер Гэри Йетс
Сценарист Carley Smale
Композитор Шон Пирс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 12 декабря 2017
Производство Julijette, Snowed Inn Manitoba
Другие названия
Snowed-Inn Christmas, Coup de foudre chez le père Noël, Karácsonyi csodaváros, La leyenda del Hostal Winters, Miłość na gwiazdkę, Natale a Winters Inn, Snowed Inn Christmas, Zavejani Božić, Χριστούγεννα: Αποκλειστικό!, Рождество в заснеженной гостинице, Zasnežené Vianoce

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 декабря 2022

Цитаты

Jenna Hudson Вы читали одну из моих статей?
Kevin Jenner Ну да. Я прочитал их все. Вы потрясающий писатель.
Jenna Hudson Правда? Ты так думаешь?
Kevin Jenner Почему ты думаешь, что я так забалдел из-за того, что меня поставили с тобой в пару как конкурента?

Отзывы о фильме

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