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Рождество в заснеженной гостинице Рождество в заснеженной гостинице
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Snowed-Inn Christmas

Рождество в заснеженной гостинице, 2017

2017 / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Мир журналистики жесток, и после Нового года в онлайн-журнале грядут сокращения. На работе останется тот, кто напишет лучшую статью про Рождество. Не желая уступать друг другу, Дженна и Кевин отправляются в командировку, однако застревают в маленькой гостинице, принадлежащей очаровательным старичкам - Кристоферу и Кэрол. К сожалению, гостиницу грозятся снести, а Дженна и Кевин могут лишиться работы, если не сдадут свои статьи в срок. Получится ли у них спасти гостиницу, поверить в чудеса и обрести любовь?.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2017
Режиссер
Гэри Йетс
В ролях
Бетани Джои Галеотти
Эндрю В. Уолкер
Белинда Монтгомери
Джон Б. Лоу
Джефферсон Браун
Все актеры и съемочная группа
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