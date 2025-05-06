Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Камчатка. Необыкновенные истории на краю земли: Курилы. На южных берегах
Киноафиша Фильмы Камчатка. Необыкновенные истории на краю земли: Курилы. На южных берегах

Камчатка. Необыкновенные истории на краю земли: Курилы. На южных берегах

, 2022
Kurily. Na yuzhnykh beregakh
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Камчатка. Необыкновенные истории на краю земли: Курилы. На южных берегах

О фильме

Камчатка и Курилы… Здесь первыми встречают восход солнца. Здесь бессчетное количество вулканов, бескрайний океан, загадочные острова. Эта земля всегда привлекала исследователей, искателей и первопроходцев. Наш рассказ о пионерах камчатского сноубординга, о первом вейкбордисте, покорившем прибрежные воды Курил, и об основателе первой российской школы серфинга. Эти люди приняли вызов природы, вышли за рамки привычного и открыли новые грани своего спорта. Знаменитый российский вейкбордист Никита Мартьянов возвращается на острова. Его цель — стать первым вейкбордистом, рискнувшим прокатиться в этих экстремальных условиях. Вейкбординг в этом месте почти невозможен, но спортсмен воплотил свою мечту в жизнь.

Режиссер Станислав Крайник, Михаил Мороз
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 55 минут
Год выпуска 2022
Производство Helipro, ID Production
Другие названия
Kurily. Na yuzhnykh beregakh, Курилы. На южных берегах

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
Не золотите ручку, а просто пройдите тест: за минуту узнаете, суждено ли вам стать богатым?
Урожай ягод у меня больше не пропадает зря: за минуту делаю вкусняшку, которая скрасит и мясо, и сырники
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
Эта советская книга была так хороша, что американцы присвоили себе: сняли по ней фильм, собравший 5(!) «Оскаров»
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
«Иронию судьбы» все знают, но на эти 7 вопросов ответят единицы: сложный тест для фанатов Рязанова
Пропустили эти «жемчужины» Netflix? Зря: 10 сериалов, которые 100% стоят нескольких вечеров
«Надеюсь, не пойдёт по наклонной»: зрители оценили первые 2 серии «ОПГ» на ОККО — от «очень даже ничего» до «очень слабо»
Я милую узнаю по походке, а советское кино — по силуэту: этот сложный тест пройдете на 6/6 только если у вас глаз-алмаз
Не только «Трасса» и «Аутсорс»: 5 сильных сериалов Душана Глигорова, которые легко пропустить — в №3 снялся Антон Васильев
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше