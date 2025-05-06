Камчатка. Необыкновенные истории на краю земли: Курилы. На южных берегах, 2022

Камчатка и Курилы… Здесь первыми встречают восход солнца. Здесь бессчетное количество вулканов, бескрайний океан, загадочные острова. Эта земля всегда привлекала исследователей, искателей и первопроходцев. Наш рассказ о пионерах камчатского сноубординга, о первом вейкбордисте, покорившем прибрежные воды Курил, и об основателе первой российской школы серфинга. Эти люди приняли вызов природы, вышли за рамки привычного и открыли новые грани своего спорта. Знаменитый российский вейкбордист Никита Мартьянов возвращается на острова. Его цель — стать первым вейкбордистом, рискнувшим прокатиться в этих экстремальных условиях. Вейкбординг в этом месте почти невозможен, но спортсмен воплотил свою мечту в жизнь.