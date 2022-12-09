Наай Секар возвращается, 2022

В ролях
Шивани Нараянан
Bobby, Meganathan's Sister
Sivaangi Krishnakumar
Surangani Ambal
Lollu Sabha Maaran
Raakozhi's Friend
Jangiri Madhumitha
Babloo's Wife
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Сурадж
Сценарист
Сурадж
Композитор
Сантош Нараянан
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 25 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
9 декабря 2022
Премьера в мире
9 декабря 2022
Сборы в мире
$31 673
Производство
Lyca Productions
Другие названия
Naai Sekar Returns, Untitled Vadivelu Film, NaaiSekar Returns, Naai Sekhar Returns, นักสืบกับทีมขนปุย