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Постер фильма Наай Секар возвращается
6.6
Киноафиша Фильмы Наай Секар возвращается
6.6

Наай Секар возвращается

, 2022
Naai Sekar Returns
Индия / комедия / 18+
Постер фильма Наай Секар возвращается
6.6

В ролях

Шивани Нараянан
Bobby, Meganathan's Sister
Вадивелу
Рао Рамеш
Санджана Сингх
Анандрадж
Dass
Aarthi Ganeshkar
Redin Kingsley
Raakozhi
Sivaangi Krishnakumar
Surangani Ambal
Lollu Sabha Maaran
Raakozhi's Friend
Jangiri Madhumitha
Babloo's Wife
Мунишкант
Police Officer
Poochi Murugan
Murugan
Режиссер Сурадж
Сценарист Сурадж
Композитор Сантош Нараянан
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 9 декабря 2022
Премьера в мире 9 декабря 2022
Дата выхода
9 декабря 2022 Индия U
Сборы в мире $31 673
Производство Lyca Productions
Другие названия
Naai Sekar Returns, Untitled Vadivelu Film, NaaiSekar Returns, Naai Sekhar Returns, นักสืบกับทีมขนปุย

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 15 голосов
4.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 8 декабря 2022

Отзывы о фильме

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