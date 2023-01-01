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Дядя Наджи Дядя Наджи
Киноафиша Фильмы Дядя Наджи Дядя Наджи, 2021: актеры и роли
Uncle Naji Дядя Наджи 2021 / ОАЭ
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Дядя Наджи, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ахмед Зайн Ahmed Zain
В ролях
Али Альходжори Ali Alhojory Эбрахим Альмризи Ebrahim Almreasy Ахмед Саиф Ahmed Saif Мохаммед Алкенди Mohamed Alkendi Омар Хасан Omar Hasan
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