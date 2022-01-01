Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Zillion. Клуб твоих грез" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кейф Тасмания Аджиб
Киноафиша Фильмы Кейф Тасмания Аджиб
Keif Tasmaoni Ajib

Кейф Тасмания Аджиб, 2022

2022 / ОАЭ
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Рыбак находит морскую мину и пытается обезвредить ее, но попадает в сложную ситуацию.

Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2022
В ролях
Ахмед Малаллах
Абдулла Заид
Амель Мохамд
Юсеф Алькааби
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кейф Тасмания Аджиб 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Ёлки 9
Ёлки 9
2022, Россия, комедия
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Щелкунчик и волшебная флейта
Щелкунчик и волшебная флейта
2022, Россия, детский
Тайный Санта
Тайный Санта
2022, Россия, мелодрама, комедия
Приключения Тедди
Приключения Тедди
2022, Норвегия, семейный
Тень. Взять Гордея
Тень. Взять Гордея
2022, Россия, детектив, триллер
Треугольник печали
Треугольник печали
2022, Швеция / США / Франция, драма
Призраки прошлого
Призраки прошлого
2022, США, ужасы
Ламборгини: Человек-легенда
Ламборгини: Человек-легенда
2022, Италия, драма, биография
Заклятье: 13-й этаж
Заклятье: 13-й этаж
2022, Индонезия, драма, ужасы, детектив
Чинк: Хвостатый детектив
Чинк: Хвостатый детектив
2022, Россия, комедия, приключения, детектив, семейный
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши