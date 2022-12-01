Истории в кино: Ведьма, 2022

Смотрите на больших экранах новый выпуск популярного шоу «Истории в кино: Ведьма». Опытные комики Антон Шастун, Дмитрий Позов, Арсений Попов и Сергей Матвиенко моментально придумают, как выйти из любой нелепой ситуации. Истории снимаются с первого дубля, без плана и заранее придуманного сценария. Мы не знаем, что на этот раз приготовила команда шоу для армии своих поклонников, но точно будет будет много взрослого юмора и неожиданный финал. А вы сможете увидеть новый выпуск среди первых.

На киносеансе будут показаны ещё два выпуска, вышедших ранее: «Свидание» и «Я – звезда». Встречаемся в Киномаксе!