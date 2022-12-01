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Истории в кино: Ведьма
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Истории в кино: Ведьма, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Смотрите на больших экранах новый выпуск популярного шоу «Истории в кино: Ведьма». Опытные комики Антон Шастун, Дмитрий Позов, Арсений Попов и Сергей Матвиенко моментально придумают, как выйти из любой нелепой ситуации. Истории снимаются с первого дубля, без плана и заранее придуманного сценария. Мы не знаем, что на этот раз приготовила команда шоу для армии своих поклонников, но точно будет будет много взрослого юмора и неожиданный финал. А вы сможете увидеть новый выпуск среди первых.

На киносеансе будут показаны ещё два выпуска, вышедших ранее: «Свидание» и «Я – звезда». Встречаемся в Киномаксе!

Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Возраст 18+
Режиссер
Стас Шеминов
В ролях
Антон Шастун
Антон Шастун
Дмитрий Позов
Арсений Попов
Арсений Попов
Сергей Матвиенко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Истории в кино: Ведьма 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Киномакс Мозаика
17:30 от 390 ₽
Полное расписание и билеты
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«Истории в кино: Ведьма» в кинотеатрах

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