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13 изгнаний дьявола 13 изгнаний дьявола
Киноафиша Фильмы 13 изгнаний дьявола Отзывы о фильме «13 изгнаний дьявола»
13 exorcismos 13 изгнаний дьявола 2022 / Испания
6.4 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Отзывы о фильме «13 изгнаний дьявола»

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Данил Узиков 18 января 2023, 11:34
Оценка
классный фильм
18 января 2023, 11:34 Ответить
Екатерина Парамонова 19 января 2023, 23:11
Оценка
Фильм на любителя, есть скучные моменты, но посмотреть вроде можно
19 января 2023, 23:11 Ответить
Иван Гусев 20 января 2023, 09:57
Кинчик на один раз, пара моментов было и конец непонятный
20 января 2023, 09:57 Ответить
alinka.knyazeva1990 21 января 2023, 00:22
Оценка
Класс!
21 января 2023, 00:22 Ответить
Аня Милент 21 января 2023, 07:35
Оценка
Трейлер лучше фильма.
21 января 2023, 07:35 Ответить
kyrkovartemka666 21 января 2023, 23:44
Оценка
Фильм в принципе не плохой, есть и страшные моменты. Но в какой то стороны не логичный и сильно закручен на религии
21 января 2023, 23:44 Ответить
Валерий Кутырёв 22 января 2023, 01:00
Оценка
ФИЛЬМ ОТЛИЧНЫЙ, СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ
22 января 2023, 01:00 Ответить
Владимир Алексеев 27 января 2023, 12:39
Оценка
Фильм ни о чем. Просто сборище клише. Хотя актёры хотя бы пытаются играть
27 января 2023, 12:39 Ответить
User 29 января 2023, 14:58
Оценка
История непонятна, сюжет интересен, но недоработан…
29 января 2023, 14:58 Ответить
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