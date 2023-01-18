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13 изгнаний дьявола
Отзывы о фильме «13 изгнаний дьявола»
13 exorcismos
13 изгнаний дьявола
2022 / Испания
Трейлер
6.4
Оцените
36
голосов
Рейтинг IMDb: 4.4
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Данил Узиков
18 января 2023, 11:34
Оценка
классный фильм
18 января 2023, 11:34
1
1
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Екатерина Парамонова
19 января 2023, 23:11
Оценка
Фильм на любителя, есть скучные моменты, но посмотреть вроде можно
19 января 2023, 23:11
0
0
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Иван Гусев
20 января 2023, 09:57
Кинчик на один раз, пара моментов было и конец непонятный
20 января 2023, 09:57
1
0
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alinka.knyazeva1990
21 января 2023, 00:22
Оценка
Класс!
21 января 2023, 00:22
0
0
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Аня Милент
21 января 2023, 07:35
Оценка
Трейлер лучше фильма.
21 января 2023, 07:35
0
0
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kyrkovartemka666
21 января 2023, 23:44
Оценка
Фильм в принципе не плохой, есть и страшные моменты. Но в какой то стороны не логичный и сильно закручен на религии
21 января 2023, 23:44
0
0
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Валерий Кутырёв
22 января 2023, 01:00
Оценка
ФИЛЬМ ОТЛИЧНЫЙ, СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ
22 января 2023, 01:00
0
0
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Владимир Алексеев
27 января 2023, 12:39
Оценка
Фильм ни о чем. Просто сборище клише. Хотя актёры хотя бы пытаются играть
27 января 2023, 12:39
0
0
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User
29 января 2023, 14:58
Оценка
История непонятна, сюжет интересен, но недоработан…
29 января 2023, 14:58
0
0
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