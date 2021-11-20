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Поверни свое тело к солнцу
Turn Your Body to the Sun
Поверни свое тело к солнцу, 2021
2021 / Нидерланды
7.2
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Рейтинг IMDb: 7.2
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Жанр:
документальный
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7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2021
Премьера в мире
20 ноября 2021
Режиссер
Алена ван дер Хорст
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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