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Телохранитель
Отзывы о фильме «Телохранитель»
Қызымның қорғаушысы
Телохранитель
2022 / Казахстан
Трейлер
4.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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куат тынысов
29 декабря 2022, 10:43
Оценка
Фильм отстой...
29 декабря 2022, 10:43
0
0
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Zarina Mukanova
1 января 2023, 21:08
Оценка
Бессмысленный скучный фильм. Ни за что не ходите, потеряете время и деньги.
1 января 2023, 21:08
0
0
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Murat Nurlanovich
6 января 2023, 00:22
Оценка
самый скучный фильм за всю мою жизнь, вообще не советую даже бесплатно смотреть,
6 января 2023, 00:22
0
0
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