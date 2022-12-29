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Телохранитель Телохранитель
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Қызымның қорғаушысы Телохранитель 2022 / Казахстан
4.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Телохранитель»

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куат тынысов 29 декабря 2022, 10:43
Оценка
Фильм отстой...
29 декабря 2022, 10:43 Ответить
Zarina Mukanova 1 января 2023, 21:08
Оценка
Бессмысленный скучный фильм. Ни за что не ходите, потеряете время и деньги.
1 января 2023, 21:08 Ответить
Murat Nurlanovich 6 января 2023, 00:22
Оценка
самый скучный фильм за всю мою жизнь, вообще не советую даже бесплатно смотреть,
6 января 2023, 00:22 Ответить
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