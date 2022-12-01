Отзывы о фильме
Gulzhikhan Aubakirova 9 декабря 2022, 21:01
Вообще было не интересно, зря пошли ((((
Алима Аштай 3 декабря 2022, 12:28
Вообще неинтересно
По подозрению в похищении "Золотого человека" капитаном Оразбаевым задержан человек по имени Нышан. В ходе расследования капитан понимает, что Нышан ничего не знает и находился под воздействием гипноза. Капитан Оразбаев должен выяснить, что же произошло ночью и найти уникальный экспонат - потому что не более чем через 24 часа легендарная археологическая находка должна предстать на выставке в музее.
|1 декабря 2022
|Казахстан
|12+