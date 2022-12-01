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Постер фильма Операция "Алтын адам"
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Операция "Алтын адам"

, 2022
Operatsiya "Altyn adam"
Казахстан / драма, комедия / 18+
Постер фильма Операция "Алтын адам"

О фильме

По подозрению в похищении "Золотого человека" капитаном Оразбаевым задержан человек по имени Нышан. В ходе расследования капитан понимает, что Нышан ничего не знает и находился под воздействием гипноза. Капитан Оразбаев должен выяснить, что же произошло ночью и найти уникальный экспонат - потому что не более чем через 24 часа легендарная археологическая находка должна предстать на выставке в музее.

В ролях

Жүсіп Ақшора
Рустем Жаныаманов
Ерболат Алкожа
Абунасыр Сериков
Куандык Шакиржанов
Режиссер Мереке Мұқан
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 1 декабря 2022
Дата выхода
1 декабря 2022 Казахстан 12+
Другие названия
Operaciya Altyn Adam

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 22 июля 2024
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