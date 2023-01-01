Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Хоккейные папы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Черные поцелуи
Киноафиша Фильмы Черные поцелуи Черные поцелуи, 2022: актеры и роли
Besos negros Черные поцелуи 2022 / Колумбия / Испания
4.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Черные поцелуи, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алехандро Наранхо Alejandro Naranjo
В ролях
Эдгар Керваль Edgar Kerval Рик Некро Rick Nekro Гладис Родригес Gladys Rodríguez Андрес Тирадо Andrés Tirado
Легенда о самбо
Легенда о самбо
2023, Россия, драма, приключения, биография, спорт
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Синдром
Синдром
2023, Россия, триллер
Папаша в бегах
Папаша в бегах
2023, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Супермозг
Супермозг
2023, ЮАР, боевик, приключения, анимация
Астрал. Сомния
Астрал. Сомния
2022, США, ужасы
Моя ужасная сестра 2
Моя ужасная сестра 2
2023, Россия, комедия
Related video
Все из-за ангела-хранителя: Фрейндлих чудом не стала «звездой» программы «Следствие вели…»
Научный факт: только в эти даты женщины рожают будущих миллиардеров
Рязанов отказался снимать Гурченко в «Карнавальной ночи» не просто так: ее лицо выглядело искусственным еще до пластики
Есть реальный прототип: мало кто догадывался, с кого Милляр срисовал свою Бабу-Ягу
Эти вещи не понравятся Дракону: что запрещено надевать на празднование Нового года
«Худший фильм всех времен и народов»: премьера этой советской ленты обернулась скандалом
Люди от ленты в восторге: странно, что об этом фильме Рязанов не любил вспоминать
Ученые раскрыли, у кого чаще рождаются вундеркинды: дело в группе крови их матерей
Будет делать паспорт: Муцениеце заговорила об отъезде из России
Жизнь изменится к лучшему: полнолуние в конце ноября будет на руку 5 знакам зодиака
После допинг-скандала поставили крест: Валиевой позволили достойно завершить карьеру
В СССР этот тест на IQ решали за минуту даже дети: сколько верных ответов наберете вы
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше