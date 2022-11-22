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Постер фильма Я ничего не сделал
7.8
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7.8

Я ничего не сделал

, 2022
Na-neun a-mu-geot-do ha-ji anh-att-da
Южная Корея / комедия / 18+
Постер фильма Я ничего не сделал
7.8

В ролях

Тай-Кинг О
Тай-Кинг О
Oh Tae-kyeong
Kim Mi-Hye
Ssoyoung
Кан Щин-чхоль
Elderly on the trail
Lim Yi-jee
YouTuber Leezy
Kim Yong-Joon
The head of a conservative organization
Режиссер Пак Сан-мин
Сценарист Пак Сан-мин, Ким Сон-су
Композитор Янг Йонг-джин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2022
Премьера в мире 22 ноября 2022
Дата выхода
12 июля 2023 Южная Корея 15
Сборы в мире $88 745
Производство Studio UP
Другие названия
Na-neun a-mu-geot-do ha-ji anh-att-da, I Haven't Done Anything, Ma ei ole midagi teinud, 나는 아무것도 하지 않았다

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 13 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 21 ноября 2022

Отзывы о фильме

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