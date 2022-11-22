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Я ничего не сделал
, 2022
Na-neun a-mu-geot-do ha-ji anh-att-da
Южная Корея / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.8
В ролях
Тай-Кинг О
Oh Tae-kyeong
Kim Mi-Hye
Ssoyoung
Кан Щин-чхоль
Elderly on the trail
Lim Yi-jee
YouTuber Leezy
Kim Yong-Joon
The head of a conservative organization
Режиссер
Пак Сан-мин
Сценарист
Пак Сан-мин
,
Ким Сон-су
Композитор
Янг Йонг-джин
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Южная Корея
Продолжительность
1 час 21 минута
Год выпуска
2022
Премьера в мире
22 ноября 2022
Дата выхода
12 июля 2023
Южная Корея
15
Сборы в мире
$88 745
Производство
Studio UP
Другие названия
Na-neun a-mu-geot-do ha-ji anh-att-da, I Haven't Done Anything, Ma ei ole midagi teinud, 나는 아무것도 하지 않았다
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Рейтинг фильма
7.8
Оцените
13
голосов
7.3
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 21 ноября 2022
Отзывы о фильме
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