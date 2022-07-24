Бесплодные, 2022

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Постер фильма Баррен
7.8
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7.8

Баррен

, 2022
Barren
Израиль / драма / 18+
Постер фильма Баррен
7.8

О фильме

Бесплодная ультраортодоксальная пара, Нафтали и Феги, живет с родителями Нафтали и пытается зачать ребенка уже четыре года. Когда Нафтали уезжает в святое место молиться за здоровье будущего ребенка, в доме родителей поселяется раввин, который обещает исцелить Феги. После травматичного лечения от раввина, который вероломно воспользовался верой девушки, в паре наступает кризис. Супруги по-разному смотрят на трагедию, и их брак под угрозой. 

В ролях

Мили Эшет
Йоав Ротман
Голан Азулай
Ренана Раз
Яна Йосеф
Майкл Вайгль
Нево Камхи
Генри Дэвид
Генри Дэвид
Иланит Бен-Яаков
Джил Фрэнк
Режиссер Мордехай Варди
Сценарист Мордехай Варди, Аггей Арад, Аарон Пир, Элад Пелег
Композитор Ави Беллели
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Израиль
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 24 июля 2022
Дата выхода
22 марта 2023 Израиль All
Производство Daroma Productions
Другие названия
Barren, Akara, Viljatu(s)

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Обновлено 24 февраля 2024

Отзывы о фильме

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