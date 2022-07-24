Бесплодные, 2022

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Бесплодная ультраортодоксальная пара, Нафтали и Феги, живет с родителями Нафтали и пытается зачать ребенка уже четыре года. Когда Нафтали уезжает в святое место молиться за здоровье будущего ребенка, в доме родителей поселяется раввин, который обещает исцелить Феги. После травматичного лечения от раввина, который вероломно воспользовался верой девушки, в паре наступает кризис. Супруги по-разному смотрят на трагедию, и их брак под угрозой.
|22 марта 2023
|Израиль
|All