Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Шаг к мечте: Раз и навсегда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Обеденный стол
Киноафиша Фильмы Обеденный стол Обеденный стол, 2022: актеры и роли
La mesita del comedor Обеденный стол 2022 / Испания
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Обеденный стол, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кайе Касас Caye Casas
В ролях
Эдуардо Антунья Eduardo Antuña Пако Бенджумеа Paco Benjumea Ициар Кастро Itziar Castro Эстефания Де Лос Сантос Estefanía de los Santos
Легенда о самбо
Легенда о самбо
2023, Россия, драма, приключения, биография, спорт
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Синдром
2023, Россия, триллер
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Моя ужасная сестра 2
Моя ужасная сестра 2
2023, Россия, комедия
Крылатая история
Крылатая история
2023, Канада / Германия, анимация
Related video
Сказка о курочке Рябе доводила детей до ужаса: вот в чем ее истинный смысл
Волк в овечьей шкуре: неожиданная правда о темном прошлом Новосельцева вас удивит
«Видел один раз»: Лепс публично признал внебрачного сына
Иностранка сыграла лучше русской: краше этой Наташи Ростовой сложно представить
Главный ляп «Семнадцати мгновений весны» связан с радистами и Штирлицем: вот как они прокололись
Аз есмь царь: эти русские фамилии могли носить только те, у кого в роду не было крепостных
Русские обнаружили главную несостыковку в сериале «Клон»: присмотритесь к лицу Иветти
Без свеклы, сметаны и сала: рецепт старорусского борща никого не оставит равнодушным
Удар по репутации: россияне опешат, узнав, как Маликов поплатился за назойливую рекламу
Иностранцы в восторге от сына главного бабника из «Ментов»: взял лучшее от отца
Артемьева из «Сватов» покоряет гостей этим горячим: затмевает мясо по-французски
Это лакомство на Руси обожали взрослые и дети: сейчас люди не знают, что такое медовый хлеб
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше