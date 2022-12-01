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Часть моего сердца
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Piece of My Heart

Часть моего сердца, 2022

2022 / Нидерланды
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Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 1 декабря 2022
Режиссер
Дана Нехуштан
В ролях
Элейн Мейеринк
Роос Энглеберт
Ян Коейман
Даниэль Бойссевен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Часть моего сердца 1 постер
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